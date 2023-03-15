Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

Silivri'de bir dinlenme tesisinde sahte kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla Ankara'ya gönderildi.

Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" maddesi gereğince "yetkisizlik" kararı vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, milletvekilliği 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. birleşiminde alınan kararla düşürülen şüpheli Semra Güzel hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Eylül 2022'de saat 16.45 sıralarında Silivri mevkii TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta "Mehtap Dayan" adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlatılıyor.

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
HDP
TİP'li Ahmet Şık skandal iddiayı Bakan Koca'ya sordu: 'Hastaneyi depoya çevirmek için gönüllüleri gönderdiler' Ahmet Şık skandalı Bakan Koca'ya sordu: 'Hastaneyi depoya çevirmek için gönüllüleri çıkarttılar'
Künefe evde nasıl yapılır? Çıtır çıtır olmasını sağlayan lezzet sırrı Künefe evde nasıl yapılır? Çıtır çıtır olmasını sağlayan lezzet sırrı
Türlünün erimemesi için bilmeniz gereken teknik! Çok daha iyi pişiyor Türlünün erimemesi için bilmeniz gereken teknik! Çok daha iyi pişiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler
Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'
Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam
Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü