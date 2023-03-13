Sosyal medyada estirilen İnce rüzgarının arkasında troller mi var; Tartışmaya İnce de katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadaki destekçilerinin bot ve troll olduğu iddialarına yanıt verdi. İnce, “On binlerce gönüllü genç evladımın emeğini yok sayarak yükselişimizi trollere bağlayan trolller, o emekleri size yedirmem. Haydi evlatlarım başaracağız" dedi.

Türkiye gündemi 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmişken, adaylar da belli olmaya başladı.

Millet İttifakı’nın adayının Kılıçdaroğlu olduğunun açıklanmasının ardından, Memleket Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, partinin Genel Başkanı Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığına aday oldu.

SOSYAL MEDYADA ‘İNCE’ RÜZGARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada en çok konuşulan adaylar arasında yer alırken, kamuoyunda “İnce’nin trolleri mi var?’ sorusu akıllara geldi.

Fırat – Yeni Normal- isimli bir Twitter kullanıcısı, Muharrem İnce’yi desteklediğini söyleyen hesapları inceledi.

Yapılan incelemede çarpıcı detaylar öne çıktı. İncelemede, birçok hesabın yıllar önce kurulmasına karşın ilk tweetlerinin 2023 yılında Muharrem İnce’yi destekler nitelikte olması dikkat çekti.

Bazı hesapların ise, daha önceden bahis paylaşımları yapan hesaplar olmasına rağmen, 3 gün önce hesap adı değiştirilerek, bir anda Muharrem İnce destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Fırat - Yeni Normal- isimli kullanıcının yaptığı diğer paylaşımlar ise şöyle:

‘MUHARREM İNCE’NİN DANSI’ GÜNDEM OLDU

Muharrem İnce’nin seçim otobüsünde yaptığı dans gündem olurken, aynı zamanda sosyal medyada da bir akım başladı.

Birçok kullanıcı, İnce’nin dansını taklit ettikleri videoları paylaşırken, akıma son olarak Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı da katıldı.

İlçe başkanlığının yayınladığı videoda, genç yaşlı birçok partilinin İnce’nin dansını taklit ettiği görülürken, yapılan açıklamada ise “Biz de akıma katılalım dedik” ifadeleri kullanıldı.

İNCE’DEN ‘TROLL’ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Muharrem İnce, destekçilerinin troll olduğu iddiaları üzerinden yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

İnce, paylaşımında şunları söyledi:

On binlerce gönüllü genç evladımın emeğini yok sayarak yükselişimizi trollere bağlayan trolller, o emekleri size yedirmem. Haydi evlatlarım başaracağız.

Kaynak: Gerçek Gündem