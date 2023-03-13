AKP’nin İl Başkanlığı için buldukları isme "FETÖ'cü" itirazı: "Delilleri veriyoruz halen adamları davet ediyorsunuz"

Günaydın Tekirdağ adlı yerel gazetede AKP Tekirdağ İl Başkanlığı için dört ismin Ankara’ya çağrıldığı duyuruldu. Bu isimler Ali Gümüş, Sezai Çetin, Özkan Engin ve Niyazi Kahyan’ın olduğu belirtildi. Mülakat sonrası AKP’nin yeni il başkanı belli olacak.

AKP, Tekirdağ İl Teşkilatı’nda FETÖ’den yargılanan isimlerin göreve getirildiği ve bazı isimlerin kollandığı iddiaları sıklıkla dile getirilmişti. Bu kez İl Başkanlığı için düşünülen Avukat Ali Gümüş’ün FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan bir kişinin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

Avukat Ali Gümüş daha önce AKP Tekirdağ İl teşkilatında görev yapmış ve milletvekili adayı olmuştu.

“GENEL MERKEZE BİZZAT İLETTİĞİM ADAMIN DAVET EDİLMESİNE SUSAYIM MI?”

AKP’ye yakınlığıyla bilinen, bir dönem Fethulahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu avukatlığını da yapan Burak Bekiroğlu ise sosyal medya hesabından adaylardan Ali Gümüş için şu iddialarda bulundu:

“Susayım mı? Dosyasını AMAN DİKKAT diye bizzat hazırladığım ve delillerini verdiğim, genel merkeze bizzat ilettiğim, FETÖ derneği kurucusu, FETÖ soruşturması geçirmiş, FETÖ savunuculuğu yapmış adamın il başkanlığı için davet edilmesine SUSAYIM MI? Bu konu ile ilgili rahmetlik Gülden Akşit aradığında detayları verdiğim dosyalar orada durmuyor mu?

Delilleri veriyoruz halen adamı/adamları davet ediyorsunuz. En sonunda buradan serzenişte bulunmama neden oluyorsunuz. Yeter Vallahi Yeter Billahi Yeter.”

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN DERNEK KURMUŞLARDI DERNEK BAŞKANI FETÖ’CÜ ÇIKMIŞTI

2011 yılında Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar bir araya gelerek, Tekirdağ Denge Avukatlar Derneği kurmuştu. Açılışta Denge Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Burhan Karataban, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Avukatı ise Ali Gümüş’tü.

Her iki isimde derneğin yönetim kurulunda yer alıyordu.

FETÖ kapsamında tutuklanan Karataban dernek için şunları söylemişti:

“… düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan düzenlemelerin kaldırılması, düşünce ve siyasal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılanların hak ve özgürlüklerinin geri verilmesi için çalışmak, temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuki yardımda bulunmak amacıyla bir araya gelen 30 üyemiz ile 09.12.2009 tarihinden itibaren sürdürüyoruz.”

Tekirdağ Denge Avukatlar Derneği yönetim kurulunda başkan Burhan Karataban dışında Avukat Ali Gümüş’ün isminin geçtiği daha önce haberlere yansımıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yargılanan Burhan Karabatan’ın müdafisi de yine Avukat Ali Gümüş’tü.

Kaynak: Gerçek Gündem