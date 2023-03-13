Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ni yalanladı

Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için şart koştuğu 6284 sayılı kanun ile ilgili de "Bu konuları hiç konuşmadık" yorumunda bulundu.

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Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ni yalanladı

AKP'li Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ne 'sadece nezaket ziyareti' yaptıklarını söyledi. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için şart koştuğu 6284 sayılı kanun ile ilgili de "Bu konuları hiç konuşmadık" yorumunda bulundu.

Yeniden Refah Partili Doğan Aydal: AKP, 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine 'hiçbir problem yok' dediYeniden Refah Partili Doğan Aydal: AKP, 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine 'hiçbir problem yok' dediSiyaset

NE OLMUŞTU

AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) karşılanmasını istediği şartlar arasında 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi var.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için içerisinde '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun'un kaldırılmasını da öngören şartlarını AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin '6284 sayılı kanun kaldırılsın talebi' kamuoyunda çok tepki çekti.

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