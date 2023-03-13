YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim takvimi 18 Mart'ta başlayacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını ve 600 milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim takvimi 18 Mart'ta başlayacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası karar ile milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi. 

36 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunurken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi hakkında açıklama yaptı. 

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

 
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