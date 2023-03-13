YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim takvimi 18 Mart'ta başlayacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası karar ile milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

36 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunurken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi hakkında açıklama yaptı.

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.