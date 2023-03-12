AFP'den analiz: Erdoğan ilk turda seçimi kaybedebilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendilerine yönelik seslerin yükseldiği bir dönemde seçime girecek olan AKP'ye yönelik senaryolar dünya basınında yer tutmaya devam ediyor. Dünya basınındaki analizlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri ve Millet İttifak'ının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yenilebileceğinin altı çiziliyor.

Cyrielle Cabot tarafından AFP'de yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kaybedebileceğinin altı çizildi.

Analizde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye konusunda uzman olan araştırmacı Aurélien Denizeau, "Nihayetinde kazanan uzlaşma ihtiyacı oldu" diyor. Fransa'nın Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Müdür Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion'a göre ise 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koalisyonun en önemli parçası ve Erdoğan'a karşı muhalefeti temsil ediyor. [Dolayısıyla] liderin aday gösterilmesi mantıklı bir seçim...

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 10 Mart'ta resmen başladı ve üçüncü kez aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık en büyük rakibinin kim olduğunu biliyor. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, gözlemciler tarafından genellikle 'Erdoğan'ın zıt kutbu' olarak tanımlanıyor.

Kamuoyu yoklamaları ise 'seçimin başa baş geçeceğini' ve 'Erdoğan'ın, 2003'te iktidara gelmesinden bu yana en belirsiz seçimi' olduğunu söylüyor.

"AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR"

Öte yandan pek çok kişi 'Kılıçdaroğlu'nu 'karizma eksikliği' nedeniyle eleştiriyor; İstanbul veya Ankara belediye başkanının aday gösterilmesini tercih ediyor. Didier Billion'a göre, bazıları tarafından karizma eksikliği olarak görülen bu durum, kampanya sırasında bir avantaja dönüşebilir. Kılıçdaroğlu, otoriter ve kavgacı olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan'dan çok farklı bir imaja sahip. Halk bu tür bir normallik istiyor."

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın Pazartesi günü yaptığı, 'aday çıkarmayabiliriz' açıklamasına da değinen ve bunu 'Kılıçdaroğlu'na yönelik açık bir destek' olarak tanımlayan Denizeau'ya göre, 'İttifak seçimi ilk turda kazanabilir. Ancak HDP'nin teklifi, zafer durumunda olan Kürtlere verilecek garantilere bağlı. Kılıçdaroğlu'nun ne önereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz."