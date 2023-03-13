Mansur Yavaş, seçim için açtığı yeni Twitter hesabını duyurdu

Mansur Yavaş, seçim sürecindeki çalışmalarını duyurmak için yeni bir Twitter hesabı açtığını duyurdu.

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Mansur Yavaş, seçim için açtığı yeni Twitter hesabını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim süreci boyunca 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıkladı.
 
Yavaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yeni hesabını da duyurdu. 
 
Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
 
"Sevgili ailem, yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum. @mansuryavas23"

Yavaş’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret, toplantı ve görüşmeleri paylaşacağı yeni sosyal medya hesapları şöyle:

Facebook: Mansur Yavaş 2023

Twitter: mansuryavas23 / https://twitter.com/mansuryavas23

Instagram: mansuryavas23 / https://www.instagram.com/mansuryavas23/

Tiktok: mansuryavas23 / https://www.tiktok.com/@mansuryavas23

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