Mansur Yavaş, seçim için açtığı yeni Twitter hesabını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim süreci boyunca 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıkladı.



Yavaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yeni hesabını da duyurdu.



Yavaş, şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili ailem, yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum. @mansuryavas23"

Yavaş’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret, toplantı ve görüşmeleri paylaşacağı yeni sosyal medya hesapları şöyle:

Facebook: Mansur Yavaş 2023

Twitter: mansuryavas23 / https://twitter.com/mansuryavas23

Instagram: mansuryavas23 / https://www.instagram.com/mansuryavas23/

Tiktok: mansuryavas23 / https://www.tiktok.com/@mansuryavas23