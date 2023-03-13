Mansur Yavaş, seçim için açtığı yeni Twitter hesabını duyurdu
Mansur Yavaş, seçim sürecindeki çalışmalarını duyurmak için yeni bir Twitter hesabı açtığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim süreci boyunca 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıkladı.
Yavaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yeni hesabını da duyurdu.
Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili ailem, yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum. @mansuryavas23"
Yavaş’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret, toplantı ve görüşmeleri paylaşacağı yeni sosyal medya hesapları şöyle:
Facebook: Mansur Yavaş 2023
Twitter: mansuryavas23 / https://twitter.com/mansuryavas23
Instagram: mansuryavas23 / https://www.instagram.com/mansuryavas23/
Tiktok: mansuryavas23 / https://www.tiktok.com/@mansuryavas23