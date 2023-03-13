AKP bugün HÜDAPAR ile görüşecek

AKP’li Yavuz, 3 dönem kuralıyla ilgili de, “Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek” ifadelerini kullandı.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbakanımızın seçim kararıyla birlikte işler hızlandı. Biz de bir kısım partiler ile görüşme halindeyiz. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni olarak AK Parti ve MHP olarak geçen dönem kurduğumuz birliktelik mukem şekilde devam ediyor. İstişarelerimiz, toplantılarımız devam ediyor. Büyük Birlik Partisi ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onun dışında HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceklerini dile getirmişlerdi. Bugün saat 16.00'da HÜDAPAR ile görüşeceğiz. Yeniden Refah ile görüşmemiz oldu."