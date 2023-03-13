Kulis: AKP milletvekili aday adaylarına taahhütname imzalatıyor, 'başka partiye geçmeyeceğim'

AKP'nin, iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak isteyen kişilere altı maddelik bir taahhütname imzalattığı ve bu metinde "Başka bir partiye geçmeyeceğim" maddesinin yer aldığı öğrenildi.

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Kulis: AKP milletvekili aday adaylarına taahhütname imzalatıyor, 'başka partiye geçmeyeceğim'

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak isteyen kişilere 6 maddelik bir taahhütname imzalatacaklarını açıkladı. 

Gerçek Gündem'in kulislerden edindiği bilgiye göre söz konusu metinde 'başka bir partiye geçmeyeceğim' maddesi de bulunuyor.

AKP, 2018 yılında da benzer bir uygulamaya gitmişti; ancak bu 'taahhütname', şu ifadelerden oluşuyordu:

"Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı günlerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhüt ederim."

PARLAMENTO HESABI

Görünen o ki iktidar partisi, önümüzdeki genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu koruyamayacağını kabullenmiş durumda. Geçtiğimiz ekim ayında Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesiyle sarsılan AKP, bu kez işi sağlama almak istiyor.

AKP'nin 2001 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girebilmek için 51 vekili transfer ettiğini de bir ayrıntı olarak not düşelim.

Kaynak: Gerçek Gündem

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