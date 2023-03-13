AKP'nin HÜDA-PAR hamlesinin ardından Erdoğan ile Destici yeniden görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te kabul edecek.

4 GÜNDE İKİ GÖRÜŞME

9 Mart'ta bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan ile Destici'nin, AKP'nin HÜDA-PAR'ı Cumhur İttifakı'na katmaya yönelik hamlelerinin ardından bir kez daha görüşme kararı alması dikkat çekti.

DESTİCİ "ANLAŞMAZLIK YOK" DEMİŞTİ

9 Mart'ta gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Destici, şunları söylemişti:

"AK Parti heyeti ile şahsım ve parti heyetimiz güzel ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ben Büyük Birlik Partisi adına konuşuyorum. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Ama şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz. Bizim kendi arzumuz, kararımız, isteğimiz kendi adımızla, amblemimiz, adaylarımızla seçime katılma noktasında. Burada bir diğer Cumhur İttifakı'na özellikle Cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlerin en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Hem biz devletimizi, ülkemizi, milletimizi önceliyoruz daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla da bizim burada bir problemimiz yok. Yani bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz zaten daha önce 3 görüşme yapmıştı, tekrar bir araya gelecekler ve son noktayı koyacağız."

HÜDA-PAR HAMLESİ SİYASET GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİRDİ

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" sözlerinin ardından HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı siyaset gündemini hareketlendirdi.

DESTİCİ: DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇEMEYİZ

Bu gelişmelerin ardından katıldığı programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Destici, "Burada iki tane belirleyici husus var. BBP açısından. Biz, Türkiye'de her fikrin, her düşüncenin serbestçe konuşulmasından yanayız. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddet. Birileri anadilde eğitim de söyleyebilir. Ya da başka fikirler de dile getirebilir. Ben anadile karşıyım ama diyelim ki bir başkası bunu ifade edebilir. Bunu HDP söylediğinde de aynı rahatlıkla cevap veriyorum. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddet. Bunu terör ve şiddetle gerçekleştirmeyecek ya da bunu halka göstererek, aslında emperyalistlerin emellerini gerçekleştirmek için, onların maşası olan terör örgütü PKK ve benzerleriyle ilişki kurmayacak, iltisakı olmayacak” demişti. HÜDA PAR'ın ittifaka girdiği takdirde nasıl tutum sergileyecekleri de sorulan Destici, "Doğmamış çocuğa don biçemeyiz. Kasaptaki ete soğan doğrayacak halimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.