Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendi: Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. 

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Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendi: Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıan ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. 

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. 

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