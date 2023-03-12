BBP lideri Destici: Kılıçdaroğlu zorlu değil, tehlikeli bir rakip

BBP lideri Mustafa Destici, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli bir rakip olduğunu söyledi.

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BBP lideri Destici: Kılıçdaroğlu zorlu değil, tehlikeli bir rakip

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip.”  yorumunu yaptı.

Destici TV100'de katıldığı programda, "Aday olacağını 1 senedir biliyordum zaten. Kılıçdaroğlu kendisini hazırladı. Önce partisinin içerisini temizledi, rakiplerini eledi. Masayı kurması da bir plan, ‘Ben adayım’ demedi ama işaretlerini verdi. Zorlu değil, tehlikeli bir rakip." ifadesini kullandı. 

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