Kaftancıoğlu 'en büyük riski' açıkladı: Ölenlerin yerine oy kullanabilirler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Depremde Suriyelilere oy kullandıracaklar" iddiasının gerçekleşmesinin kolay olmadığını söyledi, seçim güvenliğine dair en büyük riskin ise deprem sonrası açıklanan kayıp sayılarıyla gerçek sayının arasındaki fark olduğunu belirtti.

Sözcü TV'de Ruhat Mengi'nin 'Her Açıdan' programına katılan Kaftancıoğlu, deprem sonrası iktidar eliyle yaşatılan bir felaket tablosu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Deprem sonrası yaşanılan süreçleri gördüğümüzde bunu her geçen gün daha somut örnekleriyle hissediyoruz. Deprem bölgesinde yaşanmışlıklardan ziyade, asıl konuşmamız gereken bir daha bunların yaşanmaması için hepimizin sorumluluğu. Siyaset kurumunun sorumluluğu, iktidarların sorumluluğu ve bir daha böylesi bir afet sonrası siyaset iktidar eliyle böyle bir felaket tablosu yaşanmaması için hep birlikte ne yapmalıyız sorusunun cevabını aramalıyız. Bunu da hayata geçirmeliyiz."

'O KADAR KÖTÜLER, O KADAR AHLAKSIZLAR Kİ OY KULLANMAYA KALKABİLİRLER'

Seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kaftancıoğlu şöyle devam etti: "Şu kaygı hep oluyor. Bütün Suriyelilere, yabancılara oy kullandıracaklar. O kadar kolay değil. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılıp, oy kullanabilecek vatandaşları tek tek biliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Kimi şehir efsanelerinde söylendiği gibi “Hadi sen vatandaş oldun, hemen git oy kullan” gibi değil. Buradaki süreçler kontrol altında. Ancak deprem bölgesinde şöyle bir riskimiz var. İnsanlar il dışına gittiler, adres güncellemesi yapacaklar, hala her zaman olduğu gibi verdikleri rakamlar doğru değil. Üzülerek söylüyorum, kayıplarımız verilen rakamların çok daha üstünde. Bu kayıpların açıklanacak seçmen listesinden düşürülmesi lazım. Düşürülmezse eğer o kişilerin yerine, o kadar kötüler, o kadar ahlaksızlar ve o kadar bu işleri yapmaya yatkınlar ki, oy kullanmaya kalkabilirler. En büyük risk aralığımız orası. Onun dışında risk aralığı yok."

'HDP ELBETTE GENEL BAŞKANIMIZIN GÖRÜŞECEĞİ PARTİDİR'

Kaftancıoğlu, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı:

"13. cumhurbaşkanı adayımız ve 14 Mayıs'tan sonra 13. cumhurbaşkanı olacak sayın Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmadan önce de bu ülkedeki bütün siyasi partilerle görüşen, toplumun her kesimi ile görüşen, buralarla temas halinde olan bir kişiydi. İlkeler etrafında kurulmuş bir masa var. İlkeler etrafında kurulmuş bir masada zaman zaman farklı görüşler var. Ama ne mutlu ki, yarına dair umudu büyüterek yürüyen bir süreç var. HDP, 2018 seçimlerinde 6 milyona yakın oy almış bir parti. Bir de Millet İttifakı dediğimiz Altılı Masa gerçekliği var. Altılı Masa’nın beşli masa olarak, dörtlü masa olarak devam etmesi de sembolik ağırlığını yok edecekti. Altılı Masa’ya, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, HDP'den bağımsız olarak söylüyorum, kişilerin oturması da masanın ağırlığını, bütünlüğünü farklılaştıracak. HDP de Altılı Masa’nın dışındaki bütün siyasi partiler gibi, genel başkanımızın elbette görüşeceği partidir. Meral Hanım'ın “Altılı Masa’ya başka parti oturmasın” görüşü ile Genel Başkan’ın ifade ettiği şey arasında bir çelişki yoktur. HDP'yi iktidarın dayattığı ve bütün topluma algılattığı gibi HDP eşittir, tırnak içinde, terör ile ilişkili algısı ile, iktidarın bize dayattığı kodlar ile mi hareket edeceğiz, yoksa biz mevcut gerçeklik 8 milyon vatandaşın oy verdiği parti olarak mı olaya bakacağız? Olaya bu açıdan baktığımızda, hiçbir sorun olmayacaktır. Süreçler de böyle gidecektir."

'İKTİDAR İÇİN DEPREM 14 MAYIS'TA OLACAK'

Kaftancıoğlu son olarak "Bu ülkeyi yönetenler depremi ne zaman hissedecekler biliyor musunuz? Size bunu garantisini vereyim, bu kadar vatandaşımız ölmüşken hissedemedikleri depremi ve acısını, 14 Mayıs akşamı o koltuklar yıkıldığı zaman, işte onlar için deprem olacak. Ne kadar acı. Onların tek hissedeceği deprem odur." ifadesini kullandı.