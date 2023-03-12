Erdoğan: Seyyar tuvalet sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla ihtiyaç karşılanmaya başlandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, depremin üzerinden 35 gün geçmesine rağmen su, tuvalet ve duş sorunlarının çözülemediğini; "Kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu meselede kati halde çözülecek. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmaya başlanmıştır" sözleriyle anlattı.

Öte yandan Erdoğan, depremleri afete dönüştüren ihmalleri eleştiren illet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. Erdoğan, "Akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesinin aşan hususların olmaması mümkün değildir. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

DEPREM BÖLGESİNE SEL OLUP AKTIK

6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda meydana gelen en büyük felaket olarak tarihe geçti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem günü ve takip eden günlerde ağır kış şartları hakimdi. Devlet olarak tüm gücümüzle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine sel olup aktık.

BİNALİ BEY'İN BASIN TOPLANTISIYLA HATAY HAVALİMANI DEVREYE ALINDI

Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı.

HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma gösteren herekse milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. İki kez Hatay'a geldik. Taziye dileklerimizi sunduk, gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay'a geliyorum. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Sayın Bahçeli ile bu ziyaretleri yaptık Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız.

Koordinatör bakanlarımız hep buradaydı. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Başbakanlığımdan bugüne Hatay'a yaptığımız alt yapı üst yapı yatırımlarımızı Hataylı kardeşlerimiz çok iyi bilir.

ENKAZ KALDIRMA FAALİYETLERİNİN NE KADAR MEŞAKKATLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ

Depremin ilk gününden itibaren Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını hızlandırdık. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin ne kadar meşakkatli olduğunu görüyorsunuz. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 783 konut yapacağız.

Geçici konutlara ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 426 bin çadır kurduk. 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçireceğiz. Katar'dan gelen konteynerlerde önceliği buraya veriyoruz. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmıştır.

ONAR BİN LİRALIK ÖDEMELER TAMAMLANDI

10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmıştır. Şartları taşıyan haneler için 15'bin lira taşınma 3 ila 5 bin lira kira destekleri de sağlanıyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. 15'er bin lira taşınma ve 3 ila 5 bin lira arasında kira desteği başladı. Ama akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesinin aşan hususların olmaması mümkün değildir. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla birlikte buralarda oldum. Sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen helallik istemektir. Sırt sırta vererek asrın felaketinin üstesinden geleceğiz.