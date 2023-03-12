Kulis: Kızılay Başkanı Kerem Kınık yargılanmamak için AKP'den vekil olacak

Türkiye afet ile mücadele ederken skandallarla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yolsuzluk iddiaları ve hakkındaki suç duyuruları nedeniyle milletvekilliği ile yargılanmaktan kurtulmak istediği iddia edildi. İddialara göre Kınık, AKP'nin Malatya vekili olmak istiyor.

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Kulis: Kızılay Başkanı Kerem Kınık yargılanmamak için AKP'den vekil olacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yardım amaçlı kurulan, bağış toplayan Kızılay'ın çadırlar ile yiyecekleri afet bölgesine göndermek yerine sattığı ortaya çıktı. Skandalların ardı arkası kesilmezken yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yargı dokunulmazlığı için milletvekili olmaya çalıştığı iddia edildi. 

,Milletvekili aday adaylığı başvuruları yarın başlarken iddialara göre Kerem Kınık 2 aydır parti içinde aday listesinde seçilebilir sıraya girmek için mücadele diyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AKP listelerinden memleketi Malatya’dan vekil olmak istiyor. Bunun için AKP’ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacağı iddia ediliyor.

KEREM KINIK DOKUNULMAZLIK İLE YARGILANMAKTAN KAÇMAK İSTİYOR İDDİASI

Kulislerdeki iddialara göre, Kerem Kınık dokunulmazlık zırhına bürünmek için vekil olmak istiyor. Çünkü Kınık hakkında çok fazla usulsüzlük ve yoksuzluk dosyası ile savcılığı suç duyurusunda bulunulduğu biliniyor. Hem Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktarılması hem de çadır satılması skandalı ile ilgili de Kınık hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ayrıca Kızılay içerisindeki Kınık’ın imzasının olduğu birçok işlemin de usulsüz olduğu belirtiliyor. 2015 yılından beri Kızılay’ı yöneten Kınık hakkında gelecek günlerde daha fazla bilgi ve belgenin de ortaya çıkacağı konuşuluyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kerem Kınık’ın adaylığa sıcak bakıp bakmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

 
 
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Kızılay AFAD AKP
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