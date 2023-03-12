'İktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde atılacak adımlarla ilgili AKP içinden edindiği bilgileri okurlarına aktardı.

İktidar partisinin ekonomide 'rasyonel' döneme geçileceği işaretini vermeyi planladığını dile getiren gazeteci, bunun için gündemde olan ismin yine eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu söyledi:

"4 yıldır Londra’yı mesken tutan ve asli işi olan bankacılığa dönen Şimşek’e giderek daha fazla baskı kuruldu ve çalıştığı kurumlar aracılığı ile de ikna edilmesi için bir süreç başlatıldı. Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş.

Şimşek’in seçimlerden önce yapılacak bir kabine değişikliği ile ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğuna oturtulması ve bu yolla 'Ekonomide artık saçmalamayacağız' mesajı verilmesi planlanıyor. Şimşek ise hala 'Ben sizin yanınızda durayım ama şu bakanlık işini seçimden sonraya bıraksak' havasında. (...)"

Yazının tamamı.

NE OLMUŞTU?

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Şimşek, ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde, Aralık 2022'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

İki isim, 18 Aralık'ta Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış törenine katılmış ve kurdeleyi birlikte kesmişlerdi.

Gelişme kulisleri hareketlendirmiş; "Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine mi geliyor?" sorusuna yol açmıştı. Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.