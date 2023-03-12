Şahan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kınık arasında polemik: 'Bırakın edebiyatı'

Şimdiye dek 47 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay, bu kez polemikle gündemde.

Tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, geçtiğimiz hafta "Yarışmayan bir insanı yenemezsin" notuyla kendi fotoğrafını paylaşmıştı.

Komedyen Şahan Gökbakar, bugün söz konusu ifadeye göndermede bulunarak "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" paylaşımında bulundu.

Kınık ise "Ben de insanım, babayım, sizden farklı olarak dedeyim ve de üniversite hocasıyım" diyerek şu yanıtı verdi:

"Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, TV ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil. Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı.

'İSMET PAŞA'NIN ONAYI İLE YAPILAN ÇADIR SATIŞLARI VAR'

Ahbap Derneği Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var.

Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır."

GÖKBAKAR: BIRAKIN EDEBİYATI

Gökbakar ise Kınık'ın bu sözlerine karşın "Kerem Bey bırakın edebiyatı. Siz TRTde çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60bin TL'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef" ifadesini kullandı.

Kerem bey bırakın edebiyatı.Siz TRTde çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60bin tlye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şireketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok malesef... https://t.co/VjF3DCCYq3 — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

KINIK: VARSA ELİNİZDE MAAŞ ALDIĞINA DAİR BİLGİ - BELGE, SAVCILIĞA VERİN

Kerem Kınık ise Kızılay'da ne ailesinden ne de yakın - uzak akrabalarından kimsenin çalışmadığını, oğlunun gönüllü olduğunu savundu.

"Benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi - belge, verin savcılığa gereğini yapsın. Ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay, o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz" diye yazan Kınık, şöyle devam etti:

"Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kitleyecek araç/Tır sokulmaz. Afad ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000’i aşkın TIR ile indirdi zaten. Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici Ahbap derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında afadın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka. Selam üzerinize olsun."

Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın… https://t.co/N7ScD23zPQ — Kerem Kınık (@drkerem) March 12, 2023

İkili arasındaki diyalog, devamında şöyle şekillendi:

Şahan Gökbakar: Kerem Bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan öğrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306 bin 244 TL aldığınız yazıyor. Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü afet anında çadır sattınız. Özür dileyip, görevi bırakın. Gerisi boş.

Kerem Kınık: O iftira tablosu excel’in hiç bir hücresi doğru değil. Tamamı yalan ve sizler gibi insanların kanaatlerini duygularını çarpıtmak için uydurulmuş tablolar. O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor şimdi. Kızılay’ı Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bağımsız Denetim Firmaları denetliyor, savcılıklara onlarca suç duyurusu yapılıyor, savcılarımız tüm bu iddiaları soruşturuyor, benim, yönetim kurulumuzun ya da yöneticilerimiz yasalar karşısında tüm vatandaşlarımız gibiyiz, Devletinize güvenin, hepimizin güvencesidir o. Umarım paylaştığınız son yalan olur.

O iftira tablosu excel’in hiç bir hücresi doğru değil. Tamamı yalan ve sizler gibi insanların kanaatlerini duygularını çarpıtmak için uydurulmuş tablolar. O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor şimdi. @sgokbakar Kızılay’ı Cumhurbaşkanlığı, İçişleri… https://t.co/3zgte43bRy — Kerem Kınık (@drkerem) March 12, 2023

'LAF CAMBAZLIĞINI VE SİYAH BEYAZ YAKIŞIKLI RESİM ATMAYI BIRAKIN'

Şahan Gökbakar: Kerem Bey, maaşınız da inanın zerre umrumda değil. Konu basit. Afet anında Kızılay çadır sattı. Yapılması gereken özür dileyip istifa etmek. Laf cambazlığını ve göbeğinizi içeri çekerek siyah beyaz yakışıklı resim atmayı bırakın. Yakışanı yapın, istifa edin.