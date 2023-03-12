Haluk Levent: Kötülük her yerde, kanmayın
Haluk Levent, Adana'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
11 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresince hedef gösterilen Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Adana'daki sarsıntının ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
"Dün yaşanan 4.1 depreminden sonra Adana tedirgin oldu. Bilim insanları şu zamanda bu tür küçük depremlerin doğal olduğunu söylüyor" diyen Levent, şöyle devam etti:
"Bazı hesaplar şu gün şu saatte Adana yıkılacak yazıp halkı daha da endişelendiriyor. WhatsApp gruplarına giriyorlar. Kötülük her yerde! Kanmayın."
Ve evleri orta-ağır hasarlı vatandaşların tek derdi fahiş kira fiyatları.— Haluk Levent (@haluklevent) March 12, 2023
Deprem şehrinde bile fiyatlar uçmuş durumda.
“Başkası zam yaptı ne yapalım biz de yapıyoruz” diyen ev sahipleri en azından bir yıl bekleyebilirdi.
Bu twiti okuyan ev sahipleri bana hak verirler umarım 🙏