Haluk Levent: Kötülük her yerde, kanmayın

11 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresince hedef gösterilen Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Adana'daki sarsıntının ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"Dün yaşanan 4.1 depreminden sonra Adana tedirgin oldu. Bilim insanları şu zamanda bu tür küçük depremlerin doğal olduğunu söylüyor" diyen Levent, şöyle devam etti:

"Bazı hesaplar şu gün şu saatte Adana yıkılacak yazıp halkı daha da endişelendiriyor. WhatsApp gruplarına giriyorlar. Kötülük her yerde! Kanmayın."