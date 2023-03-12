Güldür Güldür unutturmadı: A Haber'in afet bölgesinde çadır güzellemesine gönderme

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Güldür Güldür Show'da iktidara yakın A Haber'in afet bölgesinde çadırları övmesi skece konu edildi. 19 Şubat'ta yayımlanan haber toplumu derinden yaralamıştı.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerdeki can kaybının artmasında iktidarın ihmalleri eleştirilere neden olurken hükümete yakın A Haber'in 19 Şubat'taki çadır güzellemesi tepki çekiyor.

Malatya’ya giden A Haber ekibinin çadır kentte yaşayan bir aileyi ziyaretinde muhabir Kerim Ulak'ın "İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik… Oldukça büyük ve oldukça sıcak" ifadelerini kullanarak afet koşullarını övmesi Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür Show isimli programa konu oldu. 

"İNANILMAZ BİR ÇADIR, KEYFİMİZ YERİNDE DİYEBİLİR MİYİZ?"

Güldür Güldür ekibinin hazırladığı 'Cahil Savar' isimli skeçte bu haberi konu edindi. Parodi haline getirilen haberi sunan oyuncu, "Deprem bölgesindeki bir çadırımızın koridorundan çıktım şimdi. İnanılmaz bir çadır, gerek konforu, gerek büyüklüğü... Valla ne güzel, yemekleriniz de çok güzel, harika. Keyfimiz yerinde diyebilir miyiz?" ifadelerini kullandı. 

Ayrıca skeçte bazı insanların deprem bölgesine yaptıkları yardımları sosyal medyada paylaşarak kendi reklamlarını yapmaları da eleştirildi. Skeçte bilim insanlarının hedef gösterilmesine ve dikkate alınmamasına da dikkat çekildi. 

 
 
 
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