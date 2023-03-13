AKP'nin büyüme planı 'kadına şiddete' takıldı: Yeniden Refah ve Hüda Par'ı üzecek çıkış

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, AKP ve MHP'nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı, genişlemek için yeni partilerle görüşmeler yapıyor.

Cumhur İttifakı'na katılması gündemde olan Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın talepleri ise tartışma yarattı.

Her iki partide, kadın yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılmış olan 6284 sayılı Kanun'un kaldırılmasını istediklerini ve AKP'den olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili tepkisini dile getirdi:

"Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz."

BAKANDAN TEPKİ: TARTIŞMAYA AÇILMASI DAHİ BİZCE KABUL EDİLEMEZ

Tartışmalar devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından 6284 sayılı kanunun kaldırılmayacağını söyledi.

Yanık, şunları kaydetti:

"6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz.

6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez."

Kaynak: Gerçek Gündem