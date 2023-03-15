CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine gidiyor

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu ile birlikte selden etkilenen bölgeye doğru yola çıkacaklarını açıkladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine gidiyor

Depremlerin ardından bu kez de sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfa ve Adıyaman’da can kayıpları artarken, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte sel bölgesine gideceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz."

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen selde, son açıklamalara göre 13 kişi yaşamını yitirirken 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.
 

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Kaynak: Gerçek Gündem

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