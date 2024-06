Demirtaş'tan İngiliz bağımsız adaya destek mesajı

2016’dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Birleşik Krallık’taki genel seçimlerde bağımsız aday olan Jeremy Corbyn’e destek mektubu yazdı. Mektup, Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla iletildi.

Geçmişte İşçi Partisi Genel Başkanlığı yapan Jeremy Corbyn’nin partisiyle yolları İsrail’e tepki gösterdiği açıklamaları nedeniyle ayrılmıştı.

Demirtaş’ın mesajı şu şekilde: “Sevgili Jeremy, 4 Temmuz’da yapılacak seçimlerde hepinize başarılar diliyor, İngiltere’deki dostlarımızın da sizi tüm güçleriyle destekleyeceklerine inanıyorum. Özgür zamanlarda görüşmek dileğiyle, Selam, Sevgilerimle…”

Jeremy Corbyn, Demirtaş’ın mesajını X hesabından paylaşarak şu notu ekledi: “Haksız bir şekilde tutukluğunun devam ettiği Türk hapishanesinden yazdığı destek mektubu için Selahattin Demirtaş’a teşekkürler. Türkiye’de – ve dünya çapında – özgürlük, barış ve adalet için yürütülen mücadele galip gelmeli.”

Thank you to Selahattin Demirtaş @hdpdemirtas for your letter of support, written from the Turkish prison where you remain unjustly detained.



The struggle for freedom, peace & justice in Turkey — and around the globe — must prevail.



Join our campaign: https://t.co/lUBjwNGyLX pic.twitter.com/A3Xzisqyou