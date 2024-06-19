Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti! "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ile İYİ Parti’de tartışmaların odağında olan Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ziyaret etti. Bayram dolayısıyla aileleriyle bir araya gelen ikili görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dervişoğlu paylaşımında, "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." ifadelerini kullandı.

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Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti! "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…"

Kurban Bayramı'nın sonun gününde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ailesiyle birlikte İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. İkili aileleriyle birlikte bayram dolayısıyla bir araya geldi.

Dervişoğlu, bayram ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer Ağabey'e de sonsuz teşekkürler." dedi.

Ayrıca, Dervişoğlu paylaşımında "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti! "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…" - Resim : 1

Meral Akşener şu sözlerle paylaştı: Kurban Bayramı vesilesiyle evimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve kıymetli ailesine nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum.

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Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası İYİ Parti içerisinde tartışmaların odağındaydı.

Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Müsavat Dervişoğlu Kurban Bayramı
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