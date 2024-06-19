İktidar, ‘sıra bizde’ diyecek: Garantili projeleri yapan şirketlere ek vergi geliyor

Bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi planlanan vergi paketi taslağından ayrıntılar ulaşmaya devam ediyor.

Daha önce kayıt dışı çalışan moto kuryelere vergi getirileceği ve yurtdışı çıkış harcının 10 kat artırılmasıyla ilgili çalışmalar gündeme gelmişti.

Ekonomim’in haberine göre bu kez de garantili projeleri yapan dev şirketlere ek vergi geliyor. Bu projeleri yapan çoğu şirkete daha önce vergi indirimi uygulanmıştı. Ayrıca şirketler yaptıkları projeleri 30-40 yıllığına işletebiliyordu.

BANKALARLA EŞİTLENECEK

Söz konusu vergi taslağında, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) modeliyle hayata geçirilen havaalanları, şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler, tren hatları gibi yüzlerce projeyi yöneten şirketlerin kurumlar vergisi oranı, bankalarla eşitlenecek. Buna göre, dev şirketler devlete artık yüzde 25 değil yüzde 30 kurumlar vergisi ödeyecek.

YILLIK 5 MİLYAR TL EK VERGİ

Söz konusu yasanın Meclis'ten geçip AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından, şirketler yüzde 5 artırılan yeni kurumlar vergisini 1 Ocak 2025'den itibaren ödemeye başlayacak.

Yapılması planlanan artışla devletin yıllık yaklaşık 5 milyar TL, fazladan gelir elde etmesi planlanıyor.

YİP ve KÖİ projeleri için 30-40 yıllık uzun vadeli özleşmeler imzalanmıştı.

Ek vergiye tabi olacak YİP ve KÖİ projelerinden bazıları şunlar:

Osman Gazi Köprüsü

Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Çanakkale Köprüsü

Ankara Garı

Birçok havalimanı

Şehir hastaneleri

Birçok otoyol

GARANTİLİ PROJELERİN MALİYETİ

Köprü, otoyol, tünel ve şehir hastanelerinin de aralarında bulunduğu projelere iktidar garanti geçiş ücretleri de ödüyor. Bu ‘garantili projeler’, her yıl milyarlarca liraya mal oluyor. Projeler nedeniyle vatandaşın vergi yükü de katlandı. Bu kapsamda 2024 yılında vatandaşın vergilerinden müteahhit firmalara 162 milyar 434 milyon lira daha ‘garanti ödemesi’ yapılacak. Önümüzdeki üç yılda ödenecek tutar ise 673 milyar 554 milyon lirayı bulacak.