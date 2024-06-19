Obilet ve BlaBlaCar güçlerini birleştiriyor

Çevrim için seyahat-turizm platformu Obilet, stratejik yatırım almak üzere BlaBlaCar'la anlaşma sağlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2012'de kurulan yerli girişim Obilet, yüzlerce otobüs, hava yolu, feribot, otel ve araç kiralama firmasının sunduğu yolculuk ve rezervasyon seçeneklerinin karşılaştırılmasına ve satın alınmasına olanak sağlıyor.

Obilet, gerekli onayların alınmasının ardından kesinleşecek anlaşmaya göre, operasyonel özerkliğini koruyarak mevcut faaliyetlerini ve projelerini kesintisiz olarak sürdürmeye devam edecek.

Şirket, ana iş alanı olan paylaşımlı yolculuk faaliyetlerine aracılık etmek olan BlaBlaCar'ın gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü otobüs biletleme işine de katkı sağlayacak. Bu kapsamda, Obilet kurucuları Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak'ın mevcut CEO'luk görevlerine devam edecek.

Yıllık 40 milyonu aşan biletleme ve rezervasyon işlemi ile dünyanın önde gelen seyahat-turizm platformlarından biri olan Obilet, B2C hizmetlerinin yanı sıra B2B iş ortaklarına sefer verisi dağıtımı ve taşıyıcı otobüs firmalarına biletleme altyapı yazılımı (IMS - Inventory Management System) hizmetlerini de sunuyor.

Faaliyetlerine otobüs biletlemesiyle başlayan ve bu alanda dünyada en çok işlem gerçekleştiren ilk 3 platform arasında yer alan şirket, son dönemde yurt dışı pazar açılımına yoğunlaşarak 15 dilde 50'den fazla ülkeye ait seferleri kullanıcılarına sunmaya başladı.

21 ülkede yılda 27 milyon aktif kullanıcının yolculuk paylaşımı yapabilmesini sağlayan Fransa merkezli BlaBlaCar ise özellikle şehirler arası topluluk tabanlı seyahatler için sürücüleri ve yolcuları bir araya getiriyor. Dünya genelinde multi-modal yolculuklar için ana platform olma vizyonunu taşıyan BlaBlaCar, paylaşımlı veya toplu olarak yapılan yolculukların yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak karbon emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Obilet Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, yönlerini yurt dışı pazarlara çevirdiklerini belirterek, gerçekleştirilen anlaşma ile Obilet'in tüm iş ortaklarının ve kullanıcılarının büyük fayda sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Gürocak, "BlaBlaCar ile benzer vizyonu ve değerleri taşımamız, kendilerinin global arenada lider multi-modal yolculuk platformu olma hedefinin otobüs biletlemesi ayağına önderlik etme fırsatının bize sunulması, otel rezervasyonu, araç kiralama, uçak bileti gibi alanlarda daha da büyüyebilmek için BlaBlaCar'ın teknolojisinden ve organizasyonel birikiminden yararlanma seçeneklerimizin bulunması, bizi bu ortaklık teklifini değerlendirmeye motive eden en büyük unsurlar oldu. Sözleşme ve onay süreçlerinin tamamlanması halinde bu alandaki çalışmalarımızı, mevcut ekibimizi büyüterek daha da hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

BlaBlaCar CEO'su Nicolas Brusson ise şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun zamandır büyüme hikayesini takip ettiğimiz Obilet'in, Türkiye'de otobüs sektörünün dijitalleşmesine güçlü ekibi ve stratejisini uygulamaya geçirmekteki yetkinliği sayesinde başarıyla önderlik ettiğini gördük. Obilet'e yapmayı planladığımız yatırımla büyümesinin büyük kısmını Avrupa dışındaki faaliyetlerinden elde eden BlaBlaCar'ın bu pazarlarda sürdürülebilir mobiliteye erişim imkanlarını geliştirme misyonunu bir kez daha ortaya koyacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA