Memur ve emekliler için zamlı maaş takvimi belli oldu: İşte ödeme tarihleri...

Milyonlarca çalışan memur, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşı Temmuz 2024’te yeniden artacak. İşte 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zam hesabı ve ödeme takvimi...

Mayıs ayında açıklanan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 22,27 oldu.

Yüzde 10 memur toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72 5 aylık memur enflasyon farkı ile memur zammı yüzde 17,4 olarak kesinleşti.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Nihai zam oranı için geri sayım ise başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da zamda son veri olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

ZAM ORANI TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olarak gelmesi bekleniyor. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 20,35 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Böylece;

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den - 12.804 TL’ye

• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den - 10.176 TL’ye

• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

• En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin TL.

• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL - 17.739 TL’ye

• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.547 TL’ye

• Bekar memur: 30.372 TL’den - 36.552 TL’ye çıkacak.

• Ortalama memur maaşı da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek.

Memurların enflasyondan doğan maaş farklarını ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarında görmesi bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.