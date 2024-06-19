Fed'in mesajı altın fiyatlarını yükseltti



Fed yetkililerinin para politikası patikasıyla ilgili son yönlendirmeleri altında alım getirdi. Spot altının onsu 2 bin 335 dolara kadar yükselerek bu zirveyi test etti.

Salı günü birçok Fed yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fed Guvernörü Adriana Kugler, ekonomik koşulların öngördüğü gibi gelişmesi halinde Fed'in faiz oranlarını "bu yılın ilerleyen zamanlarında" düşürmesinin uygun olacağını söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise görevi devralmasının ardından para politikasına yönelik yaptığı ilk konuşmasında verilerin bir indirimi desteklemesinin "çeyrekler" alabileceğini söyledi.

Musalem, "Faiz için hedef aralığında bir indirimin uygun olduğundan emin olmadan önce olumlu bir enflasyon, ılımlı talep ve genişleyen arz dönemini gözlemlemem gerekecek. Bu koşulların oluşması aylar, daha büyük olasılıkla da çeyrekler alabilir" diye konuştu.

