Korkusuz yazarı: Bana ne yahu Fitch’ten, sen hiç çarşıya pazara çıkıyor musun?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Fitch’in Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarmasını değerlendirdi.

Korkusuz yazarı: Bana ne yahu Fitch’ten, sen hiç çarşıya pazara çıkıyor musun?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Bana ne yahu Fitch’ten, sen hiç çarşıya pazara çıkıyor musun?” diye tepki gösterdi.

Ataklı, şunları kaydetti:

“Çok merak ediyorum sevinç içinde bu haberi yapanlar hiç bakkala, markete, pazara gitmiyorlar mı? Tuzları çok mu kuru? Milletin derdi ekonomideki büyüme değil ki. Ayrıca o büyüme dedikleri de milletin cebini ilgilendirmiyor. Büyük para sahiplerinin büyümesi söz edilen. Çok yanlış bir ekonomi programı uygulandı son yıllarda. Erdoğan’ın dünyada eşi benzeri olmayan ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ teorisi gündeme sokuldu. Sonuç ortada. 7 lira olan doların fiyatı 32.5 liraya çıktı. Enflasyonun açıklanan resmi rakamı yüzde 19’du (gerçeği 40), yüzde 68’e çıktı. (Gerçeği yüzde 129) Millet üçte iki fakirleşti. Bunlar hala ‘Fitch’e göre durum iyi’ martavalları atıyorlar.

Büyümeden kasıtları; Türkiye’ye hızlı para giriş çıkışlarının yarattığı ortam aslında. Şimşek ve ekibinin halkın durumuyla hiç ilgisi yok. Onlar rakamsal olarak 'güçlü ekonomi' algısı yaratma peşinde. Yaptıkları bir sıcak para operasyonu. Şimşek ve adamlarının tek derdi doları baskılamak ve yüksek faizle hazine bonosu satmak. Böylelikle Türkiye’ye gerçekten çok ciddi para giriyor, bunu inkâr edemeyiz. Ancak bu para yatırıma dönüşmüyor, istihdam yaratmıyor. Tam tersine Türkiye’nin adeta tefecilerin eline düşmesine neden oluyor.”

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