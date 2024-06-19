Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! Cuma günü yansıyacak!

Yurttaşlar ekonomik krizle boğuşurken, tüm ürün ve hizmetler zamlanmaya devam ediyor.

Son gelen bilgiye göre ise, benzin ve motorine bir zam daha geleceği bildirildi. Buna göre 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.