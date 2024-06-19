Gençlerin ekonomiden umudu kesildi; Türkiye’de yaşama isteği azaldı

Gençler ekonomik ve sosyal hayatlarındaki gelişmelerle aidiyetlerinde kırılma yaşıyor. 18-24 yaş arası her 10 gençten 8’i Türkiye’nin ekonomik durumunun kötü olduğunu söylerken, yüzde 56’sı ise gelecekte daha da kötüye gideceğini düşünüyor. 2021 yılında gelirlerinin yarısını kiraya veren beyaz yakalı gençlerin oranı yüzde 17 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 45’e çıktı.

YÜZDE 43’Ü BIKKIN

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; bu ekonomik darboğaz, gençlerin Türkiye’de yaşama hayallerine de darbe vurmuş durumda. Her 4 gençten 1’i Türkiye’de yaşamak istemediğini kaydederken, yurt dışında çalışmak isteyenlerin oranı ise artıyor. Araştırma şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği ve gençlere odaklanan araştırma, 18-24 yaş aralığındaki vatandaşların, Türkiye geneline göre daha umutsuz ve kötü bir ruh haline sahip olduğuna işaret ediyor. Araştırmaya göre her 100 gençten yalnızca 8’i ekonomik gidişatta bir düzelme bekliyor.

Maaşının yarısını kiraya verdiğini açıklayanların oranı yüzde 45 olurken, yüzde 36’sı ise 4’te 3’ü gibi büyük bir kısmı ile kira ödediğini açıklıyor. Bu durum gençlerin sosyal hayatı üzerinde büyük etki etmiş durumda. Her 10 gençten 3’ü sosyal hayata ayıracak bir parasının olmadığını aktarırken, yüzde 15’i ise ev dışında sosyal hayatının olmadığını açıkladı. Gençlerin yüzde 43’ü ruh halini ‘bıkkın’ olarak açıklıyor. Gençlerin yüzde 23’ü gelecekte Türkiye’de yaşamak istemediğini açıklarken, yüzde 38’i ise yurt dışında çalışmak istediğini belirtti.

Gençlerin ruh hallerinde bıkkınlık ve kafa karışıklığının öne çıktığını kaydeden Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mevcut ekonomik ve sosyal koşullardan duydukları memnuniyetsizlik, milli değerler ve aidiyet duygularında bir kırılmaya neden oluyor denilebilir” dedi.

GENÇLERİN SOSYAL AKTİVİTEYE AYIRACAK PARASI YOK

Her 10 gençten sekizinin Türkiye’nin ekonomisinin mevcut durumunu kötü bulduğunu ve gençlerin sosyal aktivitelere ayıracak parasının olmadığını kaydeden Gedik, şöyle devam etti:

“2020 yılında her 10 gençten sekizi Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyarken, 2024’te her 10 gençten 7'si gurur duyduğunu belirtiyor. Yurt dışında çalışmak isteyen gençler kendini geliştirmek ve dünya çapında fırsatları değerlendirmek istiyor.”