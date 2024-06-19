Bakanlık verileri acı gerçeği gözler önüne serdi: Yardıma muhtaç çocuk sayısı 12 yılda yüzde 361 arttı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre; 2012 yılında 37 bin 295 olan yardıma muhtaç çocuk sayısı 2024 Nisan ayı itibarıyla 171 bin 915’e ulaşarak yüzde 361 oranında arttı.

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Bakanlık verileri acı gerçeği gözler önüne serdi: Yardıma muhtaç çocuk sayısı 12 yılda yüzde 361 arttı!

Bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin çocuklarına Bakanlıkça ödenen destekten yararlanan çocuk sayısı giderek artıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bakanlık verilerine göre bu yılın ocak ayında 164 bin 879 çocuğa yardımda bulunulurken, nisan ayında yardıma muhtaç çocuk sayısı 171 bin 915’e yükseldi. 2018 yılında Bakanlık tarafından 1 milyar 96 milyon TL, 2019’da 1 milyar 389 milyon TL, 2020’de de 1 milyar 639 milyon TL çocuk yardımı ödendi. 140 bin 275 çocuğun yardım aldığı 2021’de 1 milyar 959 milyon TL, 157 bin 248 çocuğun yardım aldığı 2022’de ise 3 milyar 497 milyon TL’lik ödeme yapıldı. 2023’te 6 milyar 835 milyon TL çocuk yardımı ödenirken, 164 bin 995 çocuk yardımdan yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuklar için yaptığı destek ödemeleri de artıyor. 2024’ün sadece ilk dört ayında yardıma muhtaç çocuk sayısı 171 bin 915 olurken 3.5 milyar TL ödeme yapıldı.

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Yoksulluk Ekonomik kriz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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