Bakan Şimşek Londra'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'ya giderek yatırımcı toplantılarına katılacak.

Bakan Şimşek Londra'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra’da sürdürecek.

Bakan Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak.

Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye
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