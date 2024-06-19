Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...

Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar müşterilerini mevduata çekmeye başladı. Son güncellemelerle birlikte aylık faiz getirisi yüzde 60'lara dayandı.

500 bin liranın aylık getirisi bankalara göre şöyle:

On Plus / Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 54,00
Net Getiri: 22.488 TL
Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL

Fiba Bank
Faiz Oranı: Yüzde 57,00
Net Getiri: 23.737 TL
Vade Sonu Ödeme: 523.737 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 56,00
Net Getiri: 23.321 TL
Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

Deniz Bank
Faiz Oranı: Yüzde 54,00
Net Getiri: 22.488 TL
Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 49,00
Net Getiri: 20.405 TL
Vade Sonu Ödeme: 520.405 TL

ING Bank
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 18.740 TL
Vade Sonu Ödeme: 518.740 TL

Hayat Finans
Kâr Payı: Yüzde 44,12
Net Getiri: 18.373 TL
Vade Sonu Ödeme: 518.373 TL

Yapı Kredi Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 23,00
Net Getiri: 9.578 TL
Vade Sonu Ödeme: 509.578 TL

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 15,30
Net Getiri: 6.372 TL
Vade Sonu Ödeme: 506.372 TL

N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Getiri: 19.989 TL
Vade Sonu Ödeme: 519.989 TL

Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 56,00
Net Getiri: 23.321 TL
Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: Yüzde 53,00
Net Getiri: 22.071 TL
Vade Sonu Ödeme: 522.071 TL

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 55,00
Net Getiri: 22.904 TL
Vade Sonu Ödeme: 522.904 TL.

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