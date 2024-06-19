Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar müşterilerini mevduata çekmeye başladı. Son güncellemelerle birlikte aylık faiz getirisi yüzde 60'lara dayandı.

500 bin liranın aylık getirisi bankalara göre şöyle:

On Plus / Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 54,00

Net Getiri: 22.488 TL

Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL

Fiba Bank

Faiz Oranı: Yüzde 57,00

Net Getiri: 23.737 TL

Vade Sonu Ödeme: 523.737 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 23.321 TL

Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

Deniz Bank

Faiz Oranı: Yüzde 54,00

Net Getiri: 22.488 TL

Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 49,00

Net Getiri: 20.405 TL

Vade Sonu Ödeme: 520.405 TL

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18.740 TL

Vade Sonu Ödeme: 518.740 TL

Hayat Finans

Kâr Payı: Yüzde 44,12

Net Getiri: 18.373 TL

Vade Sonu Ödeme: 518.373 TL

Yapı Kredi Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 23,00

Net Getiri: 9.578 TL

Vade Sonu Ödeme: 509.578 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 15,30

Net Getiri: 6.372 TL

Vade Sonu Ödeme: 506.372 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 48,00

Net Getiri: 19.989 TL

Vade Sonu Ödeme: 519.989 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 23.321 TL

Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53,00

Net Getiri: 22.071 TL

Vade Sonu Ödeme: 522.071 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 55,00

Net Getiri: 22.904 TL

Vade Sonu Ödeme: 522.904 TL.