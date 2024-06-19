ABD ekonomisi için korkutan tahmin: 400 milyar dolar attı

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 2024 mali yılı için federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolar olacağını öngörüyor. Bu tahmin, şubat ayındaki tahminden 400 milyar dolar daha fazla.

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ABD ekonomisi için korkutan tahmin: 400 milyar dolar attı

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Bütçe ve Ekonomik Görünüme İlişkin Güncelleme: 2024-2034" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 2024 mali yılında federal bütçe açığının 1,9 trilyon dolar olmasının tahmin edildiği bildirildi.

CBO'nun raporunda, bütçe açığına ilişkin beklentinin, şubat ayında açıklanan tahminin yaklaşık 400 milyar dolar üzerinde olduğu aktarıldı.

KAMU BORCU DA ARTACAK

2024 mali yılında federal harcamaların toplamının 6,8 trilyon doları bulmasının, gelirlerin ise 4,9 trilyon dolar olmasının beklendiği raporda, kamu borcunu da artıracağına işaret edildi.

Raporda, kamu borcunun 2023 sonunda 26,2 trilyon dolar seviyesinden 2034 sonunda 50,7 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

ABD ekonomisinin 2024 ve 2025'te 2023'e kıyasla daha yavaş büyümesi beklentisinin yer aldığı raporda, büyüme oranının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2 olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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