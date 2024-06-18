İkinci el otomobil piyasası tam fren yaptı, satışlar tepetaklak oldu!

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasını değerlendirdi.

İkinci el araç piyasasında ciddi bir durağanlığın olduğunu söyleyen Yurtlu, "Araç piyasasında şuanda 'yaprak kımıldamıyor' dediğimiz yerdeyiz. Piyasada ciddi bir durağanlık var" dedi.

"CİDDİ BİR DURAĞANLIK GÖRÜYORUZ"

"Bunun bir çok nedeni var" diyen Yurtlu, "En büyük nedeni yapılan spekülasyonlar ve alım gücünün zayıflaması. Geçen ay biraz kımıldama vardı ama tekrardan yavaşladı. Normal şartlarda bayramda çok ciddi hareketlilik olması lazım ama tam tersine ciddi bir durağanlık görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR DURAĞANLIK DEVAM EDECEK"

Yıl sonuna kadar bu durağanlığın devam edeceğini kaydeden Yurtlu, "Bunu zaten ön görüyorduk. Beklediğimiz bir sonuçta ve bunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar da yaşayacağız. Geçen sene yapılan çok obez büyümeler oldu. Geçen sene yaşadığımız fiyatlarda artışların revize edilmesi gerekiyordu" dedi.

"ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Yurtlu, "Araç almak için önümüzdeki zamanın doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Çin araçlarında da ciddi düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler ile maliyetler yüzde 40 artacak. Bununla beraber ikinci elde de yüzde 10-15 arasında artış yaşanacak" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem