Rapor: Şirketinden en fazla ödeme alan 5 CEO belli oldu

S&P 500 şirketlerinin 2023 yılında CEO’larına ödediği maaşlar bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, şirketlerin ödediği ortalama miktar 15,7 milyon dolara çıktı.

S&P 500, yılın başından bu yana yüzde 12’lik, geçen 12 ay içinde ise yüzde 26’lık artış gördü. Dow endeksi ve Nasdaq’ta ise sırasıyla yüzde 19’luk ve yüzde 32’lik yükseliş yaşandı.

İLK SIRADA HOCK TAN VAR

Yayımlanan listede S&P 500 şirketleri ve bunların CEO’ları mercek altına alınıyor. Rapor edilen nakit ve özsermaye ödüllerinin büyüklüğüne göre sıralanan listede Broadcom’un CEO’su ilk sırada. Onu, Palo Alto Network’un CEO’su takip ediyor. Listenin devamında ise Blackstone’un, Charter Communications’ın ve Fair Isaac’ın (FICO) tepe isimleri var.

Bilgisayar çipi üreticisi Broadcom’un CEO’su Hock Tan’a şirket, 2023 yılında yıllık yaklaşık 161,8 milyon dolar ödeme yaptı. Bunun sadece az bir kısmı nakit olarak ödendi. Bir önceki yıl Tan’ın aldığı ödeme 60,6 milyon dolar seviyesindeydi. Yükselen ödemede şirketin hisse performansının artması etkili oldu.

NİKESH ARORA

Geçen yılı 151,4 milyon dolar ödeme alarak kapatan Palo Alto Networks CEO’su Nikesh Arora, Tan’ın ardından ikinci sırada konumlanıyor.

Siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks, 2024 yılının ilk mali çeyreğinde 5,8 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin net kârı 2,2 milyar dolar olarak açıklandı.

STEPHEN SCHWARZMAN

Özel sermaye şirketi Blackstone’un CEO’su Stephen A. Schwarzman, 2023 yılında 119,7 milyon dolar ödeme aldı. 1 trilyon dolarlık varlık yöneten Blackstone, yaklaşık 154 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

CHRİSTOPHER WİNFREY

Charter Communications’da 1,5 yıldır CEO’luk yapan Christopher Winfrey’in 2023 yılında şirketinden aldığı ödeme 89,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

WİLL LANSİNG

WSJ’ye göre, FICO’nun CEO’su Will Lansing’e 2023'te verilen yaklaşık 66,35 milyon dolarlık toplam ücretin 30 milyon doları, şirketteki liderliğinin devam etmesine ilişkin 5 yıllık hak kazanma dönemini de kapsıyor.

