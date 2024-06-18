Dünya Altın Konseyi anketini açıkladı: Dolar artık öncelik değil

Son verilere göre, gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları, altının küresel rezervlerdeki payının önümüzdeki yıllarda artacağına ve ABD dolarının ise payının azalacağına inanıyor.

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan ve merkez bankalarının katılımcı olarak yer aldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u altının beş yıl içinde küresel rezervlerde daha yüksek bir paya sahip olacağını düşünüyor. Bu oran geçen yıl yüzde 62 iken, 2022'de ise yüzde 46 olarak kaydedilmişti.

ORAN YÜKSELDİ

CNBC-e’nin aktardığına göre özellikle, merkez bankaları önümüzdeki on iki ay içinde altın varlıklarını artırma konusunda da iyimserler. Geçen yıl yüzde 71 olan bu oran, bu yıl yüzde 81'e yükselmiş durumda.

Konsey tarafından yapılan açıklamaya göre anketten çıkan sonuçlar son iki yıldır küresel merkez bankalarının altına olan talebindeki sert artışı destekler nitelikte. 2023 yılında merkez bankalarının toplam 1.037 ton altını rezervlerine eklediğini belirten konsey 2022 yılındaki 1.082 tonluk alım hamlesine yakın seyreden altına yönelik merkez bankası talebinin anket sonuçlarına da yansıdığı görüşünde.

Ankete katılan merkez bankalarının çoğunluğu, faiz oranı seviyeleri, enflasyon endişeleri ve jeopolitik istikrarsızlık gibi faktörlerin rezerv yönetim kararlarını etkileyen başlıca faktörler olduğunu vurguluyor. Bu faktörler, gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomiler (EMDE) arasında farklı ağırlıklara sahip olsa da, altın ve doların rolü konusunda genel bir yakınlaşma olduğu görülüyor.

ALTIN DAHA FAZLA YER TUTACAK

Dünya Altın Konseyi'nin Merkez Bankaları Küresel Başkanı Shaokai Fan, konuyla ilgili olarak "Daha gelişmiş ülkeler, altının küresel rezervlerde daha fazla yer tutacağını ve doların bu rezervlerdeki payının azalacağını düşünüyor" dedi.

IMF'nin bu ay yaptığı bir araştırmaya göre, doların küresel döviz rezervleri içindeki payı 2000'deki yüzde 70 seviyesinden 2023 yılında yüzde 55'e düştü.