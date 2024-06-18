Ev kadınlarına emeklilik gündemde: Sigorta primlerine devlet desteği geliyor

Bayram tatili sonrası Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Meclis'in önüne gelecek düzenlemelerin içinde sosyal hayatı yakından ilgilendiren birçok başlık bulunacak. Bunların en başında ev kadınlarının erken emekliliği geliyor.

Bayramdan sonra TBMM'de yoğun bir mesaiye başlanacak ve bu yeni düzenleme ile ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş iken, bu düzenleme ile devlet 2 bin 133 lira 60 kuruş destek verecek. Böylece, ev kadınları ayda 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecekler.

Öte yandan emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde. Burada bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına göre uygulanması durumu söz konusu olacak.

Kadınların emekliliğine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, Bağ-Kur’lu küçük esnafların uzun süredir beklediği prim günlerinin eşitlenmesi konusu da önemli bir gündem maddesi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen bu düzenleme, küçük esnafların prim günlerini SSK’lı çalışanların prim günleriyle eşitlemeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon küçük esnafın emeklilik için gereken 9 bin prim günü, SSK’lı çalışanlarla aynı olacak şekilde 7 bin 200 güne indirilecek.

Böylece, Bağ-Kur’lu esnaflar 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak. Bu düzenlemeden 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar yararlanabilecek.

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafın prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.