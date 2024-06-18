CHP'li Akdoğan iktidara sordu: Asgari ücretlinin 10, emeklinin 16 kilo çikolatası nerede?

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, geçen yılın Kurban Bayramı’ndaki kurban, şeker ve çikolata fiyatlarıyla bu yılın fiyatlarını karşılaştırdı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla asgari ücretli ve emeklilerin hem ücretinden hem lokmasından çaldığını belirten Akdoğan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanı 2024 yılı vekâletle kurban kesim bedelini; yurt içinde 11 bin 750 lira açıkladı. 2023 yılında vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950 liraydı. Geçtiğimiz yıl tüm maaşını vererek en azından bir kurban kesebilecek en düşük emekli maaşı alan vatandaşımızın, bu yıl kurban kesme şansı kalmadı. Kurban emeklilerimiz için bir hayal, asgari ücretli için ise zor ama sadece kurban mı? Eski bayramlarda nineler dedeler torunlarına harçlık verir evlerde misafirlere çikolata, bayram şekeri ikram edilirdi. Ancak enflasyonun altında verilen zamlarla iktidar asgari ücretlinin de emeklinin de bayram ikramından çaldı, onları bayramın tatlarına hasret bıraktı.

"DURUM VAHİM"

Çikolatada durum daha da vahim. Asgari ücretli bir maaşıyla geçen yıl bayramda 42 kilo çikolata alabilirken, bu yıl 32 kilo alabiliyor. En düşük emekli maaşıyla geçen yıl 32 kilo alınabilen çikolatadan bu yıl sadece 16 kilo alınabiliyor. Buradan soruyorum. Asgari ücretlinin 10, emeklinin 16 kilo çikolatası nerede?"

Kaynak: ANKA