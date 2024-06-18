İslam Memiş'ten altın ve döviz alacaklara yeni uyarı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde 'bayram tatilindeki' altın ve borsayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:

"Bu hafta Türkiye’de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasalar Perşembe gününe kadar kapalı.Küresel piyasalarda piyasaları etkileyecek önemli ekonomik veriler olmayacak. Hafta Çin’de konut fiyatları, sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı verileri ile başlayacak.

- Salı günü Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararı, Almanya’nın ZEW ekonomik hissiyatı ve ABD’den çekirdek perakende satışlar, kırmızı kitap, sanayi üretimi verileri ile dikkat çekecek.

- Çarşamba günü İngiltere’de TÜFE-ÜFE, Euro Bölgesi’nde cari denge verileri izlenecek.

- Perşembe günü Çin’in kredi faiz oranı kararı, Almanya’dan ÜFE, Türkiye’den tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak.

- Haftanın son günü olan cuma ise Japonya’dan ulusal TÜFE ve PMI verileri, İngiltere’den perakende satışlar ve PMI verileri, Türkiye’den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE, Euro Bölgesi’nden PMI verileri ile ABD’den S&P bileşik ve hizmet PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak.

- Almanya’nın ekonomik verileri ve Çin’in sanayi üretimi verileri küresel piyasalarda belirleyici rol olabilir.

Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük. Ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kar satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz.

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar “faiz indirim” beklentisini fiyatlamak isteyebilir. Borsa tarafındaki vergi konusu açıklığa kavuştu. Ortadan kalkmadı sadece ötelendi!

Perşembe gününe kadar iyi tatiller. Dışsal bir etken olsa da bayram öncesi risklerini azaltanlar keyiflerine bakabilir."