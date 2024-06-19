İslam Memiş "Elinizdeki paralara dikkat edin" dedi, tek tek anlattı: Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var

Finansal analist İslam Memiş, vatandaşlara cebindeki paranın seri numaralarına dikkat etmeleri konusunda tavsiyede bulundu. Memiş, "Solid rakamlı paralar bu inanışlardan dolayı alınıp satılabiliyor. Koleksiyoncular için 200 TL sadece 200 TL değildir. Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var." diye yazdı.

İslam Memiş "Elinizdeki paralara dikkat edin" dedi, tek tek anlattı: Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var

İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında, "Bugüne kadar bilgisi olmayan veya dikkat etmeyenler olabilir ama cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir." diye yazarak ilginç bilgiler paylaştı.

"Yapmanız gereken cebiniz veya cüzdanınızdaki paranın seri numarasını kontrol etmek." diye yazan İslam Memiş, "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının ya da alt sol köşede 200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynı ise o paranın değeri 2 bin lira." bilgisini paylaştı.

Memiş, şunları kaydetti:

Özellikle son altı rakamı 8’den oluşuyorsa daha şanslısınız.
Çünkü 8’in dünyada insanlar için anlamı var.
8 rakamı, sonsuzluk sembolü olarak biliniyor.
Çok çalışmak, güçlü ve istikrarlı olmak gibi anlamlar yüklenmiş.
Numeroloji de ise 8 rakamı kariyer, para, güç ve başarı demek.
Özellikle Çin’de 8 rakamına çok fazla ilgi var.
8’li rakamı olan paralara binlerce dolar ödeyebiliyorlar.
Bu paraları satın alıp cüzdanında, koleksiyonunda, yastığın altında, evinde, arabasında saklıyorlar.

Yani, bu bir inanış onlar için.
Sadece 200 TL’nin seri numarası değil, bu dolar da olabilir.
Dolar’ın seri numarası tüm hanesi 8 rakamdan oluşuyorsa, bu paranın değeri 5-6 bin dolar olabiliyor.

Eğer 6 haneden oluşuyorsa 2-3 bin dolar değerinde olabiliyor.
Paranın o seri numaralarına SOLİD deniliyor.

Solid rakamlı paralar bu inanışlardan dolayı alınıp satılabiliyor.
Size bu inanış her ne kadar ilginç gelse de, internet sitelerinden bu paralar büyük miktarlara alınıp satılıyor.

Bundan sonra ki süreçte cebinizdeki paraların solid rakamlarına dikkat edin, şanslı olabilirsiniz.

Koleksiyoncular için 200 TL sadece 200 TL değildir.
Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var.

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