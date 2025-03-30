Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar, resmi tatilin keyfini çıkararak sevdikleriyle bir araya geliyor. Bu dönemde birçok kamu kurumu ve özel işletme hizmetine ara veriyor. Peki, 30 Mart 2025’te marketler açık olacak mı? BİM, ŞOK ve A101 gibi zincir marketler bayramın ilk gününde müşterilerine hizmet verecek mi? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart 2025’te birçok kurum ve işletme tatil nedeniyle kapalı olacak. Bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Özellikle BİM, ŞOK, A101, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bayramda açık olup olmadığı araştırılıyor.
BİM, ŞOK VE A101 BAYRAMIN İLK GÜNÜ KAPALI OLACAK
Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü, büyük zincir marketler kapılarını müşterilerine kapatacak. Ancak, bayramın ikinci ve üçüncü gününde BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
Bayramda alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların, marketlerin açılış saatlerini göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmaları öneriliyor.