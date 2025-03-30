Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart 2025’te birçok kurum ve işletme tatil nedeniyle kapalı olacak. Bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Özellikle BİM, ŞOK, A101, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bayramda açık olup olmadığı araştırılıyor.