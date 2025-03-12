DEM Parti'nin Turu Sürüyor, Bugün 3 Partiyle Görüşülecek

DEM Parti heyeti, "terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. 10 Mart'ta CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek.

DEM Parti'nin bugünkü programı şöyle:

11.00 - TİP Ziyareti

Yer: Meclis

14.00 – SAADET Partisi Ziyareti

Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi



16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti

Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi

17 MART'TA MHP VE AKP İLE GÖRÜŞÜLECEK

DEM Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis’te MHP ve AKP ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi