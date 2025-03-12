DEM Parti'nin Turu Sürüyor, Bugün 3 Partiyle Görüşülecek

Geçtiğimiz Pazartesi günü EMEP, CHP ve DEVA Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti, bugün 3 partiyle daha görüşecek. DEM Parti son temaslarını 17 Mart'ta Cumhur İttifakı ortaklarıyla gerçekleştirecek.

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DEM Parti'nin Turu Sürüyor, Bugün 3 Partiyle Görüşülecek

DEM Parti heyeti, "terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. 10 Mart'ta CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek.

DEM Parti'nin bugünkü programı şöyle:

11.00 - TİP Ziyareti
Yer: Meclis

14.00 – SAADET Partisi Ziyareti
Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi

16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti
Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi

17 MART'TA MHP VE AKP İLE GÖRÜŞÜLECEK

DEM Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis’te MHP ve AKP ile bir araya gelmesi planlanıyor.

DEM Parti'nin İkinci Tur Ziyaretlerinde Kritik Gün 17 Mart! AKP ve MHP Ziyaretinde O İsim de OlacakDEM Parti'nin İkinci Tur Ziyaretlerinde Kritik Gün 17 Mart! AKP ve MHP Ziyaretinde O İsim de OlacakSiyaset

DEM Parti Heyetinin İkinci Tur Ziyaretleri BaşladıDEM Parti Heyetinin İkinci Tur Ziyaretleri BaşladıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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DEM Parti CHP MHP AKP Gelecek Partisi Saadet Partisi Türkiye İşçi Partisi - TİP
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