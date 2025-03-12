DEM Parti'nin Turu Sürüyor, Bugün 3 Partiyle Görüşülecek
Geçtiğimiz Pazartesi günü EMEP, CHP ve DEVA Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti, bugün 3 partiyle daha görüşecek. DEM Parti son temaslarını 17 Mart'ta Cumhur İttifakı ortaklarıyla gerçekleştirecek.
DEM Parti heyeti, "terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. 10 Mart'ta CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek.
DEM Parti'nin bugünkü programı şöyle:
11.00 - TİP Ziyareti
Yer: Meclis
14.00 – SAADET Partisi Ziyareti
Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi
16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti
Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi
17 MART'TA MHP VE AKP İLE GÖRÜŞÜLECEK
DEM Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis’te MHP ve AKP ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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