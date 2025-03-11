Ankara, Suriye'ki Kritik Anlaşmaya Ne Diyor? Güvenlik Kaynaklarından Çok Konuşulacak Açıklama

Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşma dünyada yankı uyandırırken, Ankara'nın bu anlaşmaya nasıl yaklaştığı merak ediliyordu. Türkiye'nin güvenlik kaynakları anlaşmayı 'kayda değer' olarak nitelendirdi.

Son Güncelleme:
Ankara, Suriye'ki Kritik Anlaşmaya Ne Diyor? Güvenlik Kaynaklarından Çok Konuşulacak Açıklama

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki grupların başkent Şam’ı ele geçirerek, Beşar Esad yönetimine son vermesinin ardından bölgedeki gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken son olarak terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı.

Anlaşma kapsamında terör örgütü SDG, resmen Suriye merkezi ordusuna katılmış oldu. Anlaşma dünyada yankı uyandırırken, Türkiye’den yapılan değerlendirmede, konuya ihtiyatlı şekilde yaklaşılacağının altı çizilmişti.

TV100’e konuşan güvenlik bürokrasisi kaynakları çarpıcı açılamalarda bulundu. Anlaşmanın ‘kayda değer’ olduğu belirtilirken, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG unsurlarının, kısa süre içinde Şam yönetimine devredilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin ilgilendiği bir diğer konu da terör örgütü SDG’nin elindeki sınır kapıları ve petrol kaynakları olurken, kaynaklar, bu noktaların da yeni merkezi hükümete devredilmesi gerektiğine işaret etti.

TÜRKİYE'NİN YAKIN MARKAJINDA NELER VAR?

Kaynaklar, ABD’ye ait olan bölgedeki silahların bir kısmının Ürdün ve Irak’a çekildiğini belirtti. Geriye kalan mühimmat, cephane ve ekipmanlarla ilgili ne yapılacağı da Türkiye’nin yakın markajında olacak konular arasında yer aldı.

Öte yandan, İsrail’in Suriye’nin güneyinde bulunan Dera ve Süveyda kentlerine yönelik saldırıları da kaynakların dikkat çektiği bir diğer konu oldu. Kaynaklar, İsrail’in saldırılarına bir an önce son vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynaklar Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün Türkiye tarafından desteklendiğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan Dökenler Cezasız KalmayacakSuriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan Dökenler Cezasız KalmayacakDünya
Suriye Lideri Şara, Dürzi Liderle de Anlaştı mı?Suriye Lideri Şara, Dürzi Liderle de Anlaştı mı?Dünya

Kaynak: TV100

Etiketler
Suriye Ahmed Şara ABD İsrail Ankara
Son Güncelleme:
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı Yüksek İstişare Kurulu Toplandı
Kamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti Var İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti Var
Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir! Pek Çok Kişiye e-Tebligat Gitti: Para Transferinde 'Diğer' Tehlike Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir!
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo