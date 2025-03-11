Ankara, Suriye'ki Kritik Anlaşmaya Ne Diyor? Güvenlik Kaynaklarından Çok Konuşulacak Açıklama

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki grupların başkent Şam’ı ele geçirerek, Beşar Esad yönetimine son vermesinin ardından bölgedeki gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken son olarak terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı.

Anlaşma kapsamında terör örgütü SDG, resmen Suriye merkezi ordusuna katılmış oldu. Anlaşma dünyada yankı uyandırırken, Türkiye’den yapılan değerlendirmede, konuya ihtiyatlı şekilde yaklaşılacağının altı çizilmişti.

TV100’e konuşan güvenlik bürokrasisi kaynakları çarpıcı açılamalarda bulundu. Anlaşmanın ‘kayda değer’ olduğu belirtilirken, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG unsurlarının, kısa süre içinde Şam yönetimine devredilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin ilgilendiği bir diğer konu da terör örgütü SDG’nin elindeki sınır kapıları ve petrol kaynakları olurken, kaynaklar, bu noktaların da yeni merkezi hükümete devredilmesi gerektiğine işaret etti.

TÜRKİYE'NİN YAKIN MARKAJINDA NELER VAR?

Kaynaklar, ABD’ye ait olan bölgedeki silahların bir kısmının Ürdün ve Irak’a çekildiğini belirtti. Geriye kalan mühimmat, cephane ve ekipmanlarla ilgili ne yapılacağı da Türkiye’nin yakın markajında olacak konular arasında yer aldı.

Öte yandan, İsrail’in Suriye’nin güneyinde bulunan Dera ve Süveyda kentlerine yönelik saldırıları da kaynakların dikkat çektiği bir diğer konu oldu. Kaynaklar, İsrail’in saldırılarına bir an önce son vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynaklar Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün Türkiye tarafından desteklendiğini söyledi.

Kaynak: TV100