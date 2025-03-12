Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?

Artan geçim sıkıntısı, ekonomik politikalar ve siyasi süreçlere olan güvenin azalması erken seçim taleplerini beraberinde getirdi. Sonar’ın "Türkiye’nin Tercihleri Araştırması" sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 57,8'i erken seçim istiyor.

Son Güncelleme:
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?

Araştırma şirketi Sonar’ın gerçekleştirdiği "Türkiye’nin Tercihleri Araştırması" sonuçları, toplumun ekonomik gidişata dair endişelerinin giderek arttığını ortaya koydu. Ayrıca araştırmanın ortaya koyduğu veriler, ekonomik sıkıntılar ve siyasi gelişmelerin halk nezdinde büyük yankı uyandırdığını gösteriyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük sorunları sorulduğunda ankete katılanların yüzde 83,8’i hayat pahalılığı, eğitimde yaşanan sıkıntılar ve yoksulluğun en büyük sorunlar olduğunu belirtti.

Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? - Resim : 1

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Ankete göre, toplumun yüzde 57,8’i erken seçim istiyor. Bu oran, ekonomik gidişata duyulan güvensizliğin yanı sıra mevcut politikaların geniş kesimlerce yeterli bulunmadığını gösteriyor.

Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? - Resim : 2

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan sahte diploma soruşturmasını yanlış bulanların oranı yüzde 58,3 olarak ölçüldü.

Kamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti VarKamuoyuna Açıklanmayan Anket Ortaya Çıktı! İktidar Yarışında Son Durum... Son 3 Ayda Oyunu Yükselten Tek Bir Parti VarSiyaset

Son Ankette Üç Parti Birden Oy Kaybetti: AKP, CHP, MHP...Son Ankette Üç Parti Birden Oy Kaybetti: AKP, CHP, MHP...Siyaset

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Anket Erken Seçim AKP Seçim
Son Güncelleme:
Ankara, Suriye'ki Kritik Anlaşmaya Ne Diyor? Güvenlik Kaynaklarından Çok Konuşulacak Açıklama Ankara, Suriye'ki Kritik Anlaşmaya Ne Diyor? Güvenlik Kaynaklarından Çok Konuşulacak Açıklama
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı MHP, CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı
Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt: 'Adaylık Kimsenin Tapulu Malı Değil' İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!
MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı MHP, CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı
Meteoroloji'den İstanbul İçin Yağış Uyarısı: Bu Saatlere Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul İçin Yağış Uyarısı