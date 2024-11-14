DEM Parti’den Gelecek Partisi’ne Ziyaret: Ortak Açıklama Yaptılar

DEM Partili belediyelere kayyım atanmasına verdiği tepkilere devam eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından Davutoğlu ve Hatimoğulları, ortak bir basın açıklaması yaptı.

“PARLAMENTO ÇATISI ALTINDA MÜCADELE VERELİM”

Hatimoğulları, kayyım meselesinin tüm partilerin meselesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilere çağrımızdır, gelin hep birlikte kayyum yasasının ortadan kaldırılması için parlamento çatısı altında mücadele verelim. Bununla ilgili bir kanun teklifinde bulunalım ve kayyum yasasını hep birlikte ortadan kaldıralım.

Hatimoğulları, aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları da önemli bulduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE'DE AKİL BİR SESİN OLMASINA İHTİYAÇ VAR”

Bahçeli’nin 1 Ekim’den itibaren yaptığı açıklamaları desteklediğini vurgulayan Davutoğlu ise şöyle konuştu:

Tam da Orta Doğu bölgesi yeni bir sömürgecilik dalgasıyla 1917'deki kurulan Sykes-Picot düzenini dahi bozarak halkları birbirine düşman etmek isteyen bir sarmala sokulmak istenen bir dönemde Türkiye'de akil bir sesin olmasına ihtiyaç var. Hele de Kürt meselesi noktasında tutumlarıyla uç bir noktada olduğu düşünülen devlet tecrübesine sahip bir siyasetçi tarafından dile getirilmiş olması çok kıymetlidir.

“Terörün, şiddetin, mafyanın kamu düzenini bozmasına izin vermek demokrasinin önünü kapatmak demektir” diyen Davutoğlu “Demokrasiyi savunanların aynı kararlılıkla kamu düzenini ve her türlü şiddet içeren yapılanmalara karşı bir tutum sergilemesi gerekir” diye belirtti.

Kaynak: AA