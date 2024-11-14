Özel'den Soruşturmalar İçin 'Hesap Vermekten Kaçmayız' Çıkışı: 'Üç Bakanlığa 'CHP'li Belediyelerde Suç Uydurun' Talimatı Verildi'

CHP’li belediyelere peş peşe başlatılan ‘konser harcaması’ soruşturmalarının ardından, Genel Başkan Özgür Özel’in partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının büyük bölümünde AKP'li belediyelerin konser harcamalarına hiçbir müfettişin gönderilmediğinin altını çizen Özel, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Organizasyon hizmeti 2023 yılı, 198 milyon. Organizasyon hizmeti Ümraniye Belediyesi 85 milyon, Konya 79 milyon. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş?" dedi.

Özel açıklamalarında, bakanlıklara "CHP'li belediyelerde suç bulma" talimatı verildiğini savunurken, "Bakanlıklara 'Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz ve yaşıyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Diyeceğimiz şudur. Biz bu gelişmeleri iktidarın yerel seçim kaybından sonra yeni anayasa tartışmasından İsrail bize saldıracak tartışmasından, Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun tartışmalarından bağımsız görmüyoruz.

Yıllardır AKP’li belediyelerin ödemediği SGK ödemelerini bizden istiyorlar.

CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bazı yerlerde haciz yapmaya başladılar, bazı yerlerde etkin mali tedbirlerle bunları aştı. Temel amaç CHP'li adaylara oy veren seçmeni cezalandırmak.

Bir kez daha seçilebilmek için, gerekirse bir kentin çöplerinin toplanmamasına, bir belediyenin çalışanlarının maaş alamadığı için kirasını ödeyememesini, çocukların karınlarını doyuramamasını, bir şehirde kanalizasyon hizmetlerinin aksamasını göze alıyorum diyorlar. "Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyorlar, kötü yönetiyorlar ülkeyi de yönetemezler diyelim, benim ülkedeki kötü yönetimime rağmen bana oy versin" bu kadar ucuz, bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız.

Bakanlıklara "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz ve yaşıyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir.

Tayyip Bey'in kendi belediyelerine CHP'li belediyelerini örnek gösterdiğini hatırlatırım.

Siz ne anlatıyorsunuz? Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. 2 tane maske dağıtamadınız maskeleri CHP'li belediyeler dağıttı. Belediyelerimiz yaptığı dayanışma çağrısıyla vatandaşın esnaftaki borcu kapandı. Bunları yaşayan millete 'CHP belediyeciliği bilmez' diyorsunuz. Her şeyde sandığa sığınanlar, çıktık işte kantara kardeşim. Millet karar verdi. Sana yüzde 20'sini verdiler bize yüzde 65'ini yönetme yetkisi verdiler. Turizmde yüzde 90'ın üstünde belediyeler CHP'de.

Bunun devamında açıkça şunu söylemek lazım. Biz 25 yıl yönettikleri belediyelerde bir avuç azınlığa hizmet edenlerden aldık bu belediyeleri. Milletin parasını kendi çevresindeki derneklere, vakıflara aktaranlardan aldık.

'AKP'Lİ BELEDİYELERE MÜFETTİŞ YOLLAMAYANLARA SESLENİYORUM'

Şimdi çıkmış bize itibarsızlaştırmaya çalışıyor, belediyecilik konusunda ahkam kesiyorlar. Hiçbir denetimden kaçmadık kaçmayacağız. AK Partili belediyelere tek bir müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Bakın, İBB 36 dosyada bildirimde bulundu tık yok. ABB, Melih Gökçek dönemine ilişkin 40 dosya, tık yok. MHP'den aldığımız Manisa büyükşehir, 8 yolsuzluk dosyası. 2'si savcıda. Aylardır bekliyor.

İçişleri Bakanlığı bir müfettiş yolladın mı? Manisa'nın MHP'li belediye başkanı yola 5 kattan 15 kata imar verirken, bir becayişle bir parkla arsasını değiştirip, kendi devasa arsalarına bağlantı kurdurup, bir cümle ekletip 15 kata çıkarmıştı. Kendisine 300 küsür fazladan daire. Anlattım Devlet Bey, Bakanlık duymadı. Manisalılar sesimizi duydular o belediyeyi yüzde 60 oyla CHP'ye verdiler, geçtiğimiz ay yapılan düzenlemeyle 15 kat indi 5 kata tekrar. Millet bize MHP'li belediye başkanının haksız 300 küsür dairesini geri al diye oy verdi. Çatır çatır aldık. Siz busunuz, sizin başkanınız bu. Millet de elinden aldı. Otursunlar ağlasınlar şimdi.

Yaratılmaya çalışılan algı ortada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Organizasyon hizmeti 2023 yılı, 198 milyon. Organizasyon hizmeti Ümraniye Belediyesi 85 milyon, Konya 79 milyon. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş?

Bakın 16 ilde 800 milyon liraya kültür yolu festivali. Bakanlığın... Böldüğünde 70 milyon çıkıyor her bir festivalin maliyeti. Tasarruf Genelgesi'ne konserleri koymamanın gerekesi nedir. Bakan bunu açıklasın. Nefes alsan tasarrufa giriyor konser girmiyor.

Benim kamu görevlilerine yapacağım uyarı şu: Gittiğiniz yerde varsa bir şey bulun yazın. Bugüne kadar neyi yazdınız da hesabını veremedik. Ama araştırın karıştırın bunları suça bulaştırın talimatına uyanın, devlete değil AKP'ye hizmet ettiğini de unutmam.

Namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Atılan her iftiranın hesabı sorulur.

Tayyip Beye soruyorum. Sen Ankara, İstanbul, Bursa Balıkesir Düzce, Niğde'nin de içinde bulunduğu 10 belediye başkanını istifa ettirdin. Etmezseniz gereğini biz yaparız dedin. Bir partinin genel başkanı bir belediye başkanını görevden alabilir ama partiden atamaz. Kim alabilir İçişleri Bakanı alabilir. Terör ve yolsuzluk varsa.

'TESLİM OLMAYIZ'

Gelmiş şimdi bana konser pahalıymış. Algı operasyonu yapıyor. Bakın, pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı. Hepsine yolla, aynı standartlarda denetle başımla beraber. Ama bu kadar haksızlıkla yapılan algı operasyonuna teslim olmayız.

Siz belediye başkanlarımızı öyle bir takım algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsanız onların karnesi 31 Mart'ta 4 pekiyi aferin. Ankara'da da İstanbul'da da öyle. 17/25 Aralık oluyor, ayakkabı kutularında paralar çıkıyor, seçim oluyor seçimden sonra bunu sorana 'millete hesabını verdik' dediniz. 4 tane bakanı yollamadınız Yüce Divana. Sandık akladı bizi dediniz. Sandık aklama meselesi size olunca oluyor da CHP'li belediyeler, her türlü denetimin bin katını sandıkta verdiler, bembeyaz çıktılar.

Bak Beykoz 20 milyon harcamış. 20 milyon üzerinde 22 tane AKP'li belediye var. Hatta buradakilerin içinde 2023 yılı var. Nereye yolluyorsun? Beykoz Belediyesi'ne. Kim yolluyor Sayın Barış Duman. Kim Barış Duman Fahrettin Altun'un kuzeni. O kadar savcı dururken, Balıkesir'de Bursa'da Sultangazi'de Malatya'da... Bir savcı çıkıyor o savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni.

'BİZ ARSA VERİYORUZ ALMIYORLAR'

SGK ne zamandan beri tweet'lere cevap vermeye başladı. SGK cevap verecekse şuna verecek. Süleymanpaşa Belediyesi bir dönem AKP'ye geçti, SGK borçları bitmiş. Nasıl ödemiş bunlar dedik. Arsa vermişler borçtan düşmüşler. Biz de arsa verelim diyoruz almıyorlar. Böyle seçim kazanmaya kaldıysa iş bu iş çoktan bitmiş. O yüzden hepimiz büyük bir dikkatle yapılanları takip ediyoruz.

Bu milletin de gözünde bir acziyetin göstergesi. Bir müfettiş gitmeyen AKP'li belediyeler ortada. Bizde kalıcı odalar veriliyor. Biri gidiyor biri geliyor.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI EZDİRMEYİZ'

O yüzden asla ve asla gerçek gündemden kopmayacağız. Asla ve asla vatandaşın yoksulluğunu, işsizliğini, unutturmayacağız. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. Milletin güven duyduğu 5 yılın sonunda ödüllendirdiği belediyelerimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Bundan sonra bir adım daha atarsan çıkıp yine her türlü rezilliğinizi, diğer AKP'li belediyelerin geçmişte yaptıklarını ve buna karşı nasıl hiçbir şey yapmadığınızı anlatarak muhatabınız benim. Belediye başkanlarımızı sindiremezsiniz. Hiçbirisini size ezdirmeyiz.

'NORMALLEŞME BİTTİ Mİ?' SORUSUNA YANIT

CHP'nin iktidarla normalleştiği yok. Biz bu iktidarın kötücül aklına rağmen onu seçen seçmene duyduğumuz hürmeti ifade ediyoruz. Bunun dışında bu iktidarın yapmadığı işler vardı, şehit cenazesinde ana muhalefetle el sıkışmamak gibi. Kurucu partiye herhangi bir konuda bilgi vermemek gibi. Biz normali budur dedik. Tayyip Beyin bu binaya gelmesi, vatanı böldürecekler dediği binada gelip çay içmesi normaldir. Ben bunu savunuyorum. Ben Vera'nın babasına kavuşmasını AYM kararlarına uyulmasına davet etmem normaldir.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş'e 69 milyon TL ödendiği iddiaları büyüdü. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçerek iddiaları yalanlayarak, tek tek yapılan ödemeleri açıkladı.

Ancak bu gelişmelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek belediye hakkında inceleme başlattı.

Bu incelemenin ardından bir haber de İstanbul'dan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir dizi etkinliğe ilişkin soruşturma başlattı.

Son olarak CHP'li Beykoz Belediyesi'nin etkinlikleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi