İBB'den Soruşturma Sonrası Hamle! AKP ve CHP Döneminde Etkinliklere Ne Kadar Harcandı? İşte Merakla Beklenen Tablo...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseriyle başlayan 'harcama' tartışmaları sonrası önce Ankara; ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında soruşturma başlatıldı.

Başkentteki başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun'a istinaden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na konunun araştırılması için talepte bulundu. Yapılacak teftişin ardından suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması durumunda teftiş sonucunun savcılığa bildirilmesi istendi.

Aynı zamanda savcılık konserlere dair gelen şikayet dilekçelerini de incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’na gönderme kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş incelemesi sonucunda raporlayarak savcılığa gönderecek ve savcılık bu rapor doğrultusunda soruşturmayı şekillendirecek.

İMAMOĞLU 'GÖREVİ BIRAKACAĞIM' RESTİ ÇEKMİŞTİ

Soruşturma başlatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Bizi ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Geçtiğimiz 10 seneyi de katın, verileri açıklayın, bizim denetlendiğimiz 5 yıla eşitse eğer görevi bırakacağım" demişti.

MURAT ONGUN AKP VE CHP DÖNEMİNDEKİ HARCAMA TABLOSUNU PAYLAŞTI

İmamoğlu'nun açıklamasından sonra danışmanı Murat Ongun, sosyal medya platformu X hesabından dikkat çeken bir tablo paylaştı. Ongun, AKP'NİN 2015-2019 yılları arasındaki etkinlik harcamaları ile İBB'nin 2020-2024 arasındaki harcamalarını şu notla paylaştı:

"Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz."

Tabloya göre, AKP'li İBB tüm etkinliklere 4 yılda 437 milyon 600 bin dolar; CHP'li İBB ise 5 yılda toplam 295 milyon 775 bin dolar harcadı. İşte Ongun'un paylaştığı o tablo:

Kaynak: Gerçek Gündem