DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş, İstanbul'da oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul'da oy kullanamayacak. Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacak.

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DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş, İstanbul'da oy kullanamayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonundan yapılan duyuruda, yarınki yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."

Kaynak: AA

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DEM Parti Meral Danış Beştaş İBB 2024 Yerel Seçimleri
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