Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Lideri Hasan Kılıç ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra akşam namazını kılmak için Ayasofya'ya gitti.

Erdoğan, seçime bir gün kala Fatih Çarşamba'da bulunan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Ayasofya'da kılacağı akşam namazı öncesinde geldiği semtte kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın Fatih'teki ziyaretlerine Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum da eşlik etti.